Эксперт назвал самый уязвимый возраст для ВИЧ-инфицирования

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Самый неблагополучный возраст, при котором наиболее высока вероятность заражения ВИЧ-инфекцией — 30-39 лет, болезнь в этой возрастной категории есть у каждого пятидесятого, заявил в понедельник руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.
По его словам, у мужчин случаи заражения чаще происходят в возрасте 35-39 лет (2,8%), у женщин — в возрасте 30-34 лет (1,6%). "Это связано с тем, что женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами более старшего возраста", — пояснил Покровский.
По его словам, для женщин основной фактор риска заболеваемости ВИЧ-инфекцией — это половые контакты.
По его словам, 0,8% составили дети, инфицированные от матери, также в России было зарегистрировано 16 случаев с подозрением на заражение в медучреждениях при использовании нестерильного медицинского инструментария и три случая при переливании крови.