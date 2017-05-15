Эксперт назвал самый уязвимый возраст для ВИЧ-инфицирования

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Самый неблагополучный возраст, при котором наиболее высока вероятность заражения ВИЧ-инфекцией — 30-39 лет, болезнь в этой возрастной категории есть у каждого пятидесятого, заявил в понедельник руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"Самый неблагополучный сейчас возраст — 30-39 лет, здесь 2% всех россиян в этом возрасте — у них есть ВИЧ-инфекция. То есть каждый 50-й… Это весьма существенные цифры", — сказал Покровский журналистам.

По его словам, у мужчин случаи заражения чаще происходят в возрасте 35-39 лет (2,8%), у женщин — в возрасте 30-34 лет (1,6%). "Это связано с тем, что женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами более старшего возраста", — пояснил Покровский.

По его словам, для женщин основной фактор риска заболеваемости ВИЧ-инфекцией — это половые контакты.

"Половые контакты у нас сейчас за последний, 2016, год вышли на первое место практически — примерно столько же процентных случаев новых заражений, сколько при употреблении наркотиков. 48,8% заразились при употреблении наркотиков, 48,7% — при гетеросексуальных контактах, 1,5% — при гомосексуальных контактах", — сообщил Покровский.

По его словам, 0,8% составили дети, инфицированные от матери, также в России было зарегистрировано 16 случаев с подозрением на заражение в медучреждениях при использовании нестерильного медицинского инструментария и три случая при переливании крови.