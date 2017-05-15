Вологодские "Умники и умницы" получат допбаллы при поступлении в вузы

ВОЛОГДА, 15 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Финалисты региональной олимпиады "Умники и умницы" получат дополнительно пять баллов при поступлении в два главных вуза области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Олег Васильев.

С такой инициативой выступили губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и автор и ведущий передачи "Умницы и умники" на Первом канале, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский во время финальной игры второго сезона, которая прошла в Вологде в марте этого года.

"Теперь это решение закреплено официально. Пять дополнительных баллов финалистам проекта будут начислять в Вологодском государственном университете и Череповецком госуниверситете", — сказал Васильев.

По его словам, с 2017 по 2018 учебный год в правила приема этих университетов на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры будет внесена олимпиада "Умники и умницы Вологодчины" с начислением пяти баллов при учете индивидуальных достижений поступающих.

"Конкурс вызвал колоссальный интерес среди учащихся вологодских школ. Во втором сезоне в нем участвовали полторы тысячи юных вологжан — это втрое больше, чем в прошлом году. Заключительная часть интеллектуального состязания состояла из трех игр. В них приняли участие девять победителей и 18 теоретиков из полуфинальных этапов", — отметил вице-губернатор.