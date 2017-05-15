Советник президента рассказал, когда РФ ратифицирует соглашение по климату

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советник президента России Александр Бедрицкий считает, что Россия в 2019 году ратифицирует международное Парижское соглашение по климату, которое ставит задачу сдержать глобальное потепление.

Парижское соглашение — первое глобальное обязательное климатическое соглашение — вступило в силу 4 ноября 2016 года, так как 6 октября его ратифицировали 72 страны, на которые приходится более 56% мировых выбросов парниковых газов. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

"У нас в планах стоит 2019 год — процедура ратификации. Мы никуда не опаздываем, главное, что мы занимаемся конкретным делом, а не шумихой… Мое мнение, что (Россия) ратифицирует. Я уверен, потому что никакой угрозы для нашей страны это соглашение не несет", — сказал Бедрицкий журналистам.

По его словам, соглашение открывает новые возможности для страны, в то же время сегодня нет необходимости торопиться с ратификацией.

"Само соглашение начнет работать с 2021 года. Ратифицировать имеет смысл соглашение для нас, когда будут разработаны механизмы реализации Парижского соглашения. Вот этой работой и нужно заниматься", — добавил советник.

Он отметил, что в 2018 году должны быть представлены документы по механизму Парижского соглашения для рассмотрения на конференции стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, и в случае одобрения через год, в 2019 году этот механизм будет принят на следующей конференции.