Советник президента рассказал, когда РФ ратифицирует соглашение по климату

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советник президента России Александр Бедрицкий считает, что Россия в 2019 году ратифицирует международное Парижское соглашение по климату, которое ставит задачу сдержать глобальное потепление.
"У нас в планах стоит 2019 год — процедура ратификации. Мы никуда не опаздываем, главное, что мы занимаемся конкретным делом, а не шумихой… Мое мнение, что (Россия) ратифицирует. Я уверен, потому что никакой угрозы для нашей страны это соглашение не несет", — сказал Бедрицкий журналистам.
По его словам, соглашение открывает новые возможности для страны, в то же время сегодня нет необходимости торопиться с ратификацией.
"Само соглашение начнет работать с 2021 года. Ратифицировать имеет смысл соглашение для нас, когда будут разработаны механизмы реализации Парижского соглашения. Вот этой работой и нужно заниматься", — добавил советник.
Он отметил, что в 2018 году должны быть представлены документы по механизму Парижского соглашения для рассмотрения на конференции стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, и в случае одобрения через год, в 2019 году этот механизм будет принят на следующей конференции.