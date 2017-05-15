АСИ поддержит создание первого в Ивановской области детского технопарка

ИВАНОВО, 15 мая — РИА Новости. Первый в Ивановской области детский технопарк "Кванториум" появится в Ивановской области в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Сейчас в областном центре ведется реконструкция помещения, в котором разместится технопарк. Реализацию проекта губернатор региона Павел Коньков обсудил с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Она отметила, что концепция технопарка полностью соответствует стратегии АСИ по распространению новых моделей дополнительного образования детей, и выразила готовность участвовать в его развитии", — сказал собеседник агентства.

В детском технопарке школьники смогут обучаться по пяти естественно-научным и техническим направлениям, отвечающим потребностям ведущей отрасли экономики региона — текстильной промышленности. Опорной площадкой при создании технопарка станет учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества "Новация". Его работа признана АСИ одной из лучших региональных практик.

Для размещения технопарка в городе Иваново готовится площадка размером 1,5 тысячи квадратных метров, площадь учебных кабинетов составит почти 600 квадратных метров. "Помещение будет реконструировано как современное инновационное пространство, для технопарка закупят современное высокотехнологичное оборудование. Также планируется, что участие в проекте примут инвесторы-резиденты, которые размесят в технопарке часть своих технологических цепочек, будут готовить на базе парка своих будущих специалистов", — сообщил Коньков на встрече в АСИ.

Стоимость реконструкции составит порядка 60 миллионов рублей. Еще около 80 миллионов рублей понадобится для закупки оборудования. В прошлом года на ремонт помещения будущего "Кванториума" из бюджета города Иваново было выделено 10 миллионов рублей, такая же сумма предусмотрена в текущем году.

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