В Иваново прошел I спортивный съезд Ассоциации иностранных студентов

ИВАНОВО, 15 мая — РИА Новости. Первый всероссийский спортивный съезд Ассоциации иностранных студентов России "Мировая игра", прошедший в Ивановской области, собрал около 300 иностранных студентов из 31 страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В этом году Ивановская область приняла первый масштабный спортивный съезд с участием иностранных студентов. Участники съезда "Мировая игра" представляют более 30 стран мира, учатся в 14 городах России. Напомню, что Иваново по праву считается студенческим городом. В вузах региона обучаются более 50 тысяч студентов, из них порядка 1200 — представители иностранных государств", — рассказал собеседник агентства.

Всероссийский съезд АИС России проводится уже в шестой раз, но отдельный спортивный съезд организован впервые. Его основная цель — привлечение молодежи к спорту. "Общение студенческой молодежи также плодотворно влияет на развитие международного сотрудничества, и такие мероприятия имеют важнейшее значение для региона", — приводит пресс-служба слова губернатора Ивановской области Павла Конькова на открытии съезда.

Студенческие команды в Иваново направили вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Сыктывкара, Челябинска, Владивостока и других городов. Ивановскую область представляли команды трех вузов. Иностранные студенты соревновались в мини-футболе, стритболе, дартсе, эстафете. Кроме того, прошли круглые столы по вопросам обучения иностранных студентов в России, развития творческих и спортивных объединений в студенческой среде.

Ассоциация иностранных студентов России (АИС) была создана при поддержке вузов и министерства образования РФ в 1996 году.

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