МЧС опровергло слухи о "ядовитом облаке", которое движется в центр Москвы
12:4715.05.2017
(обновлено: 12:57 15.05.2017)
13500
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московские спасатели опровергли информацию о ядовитом облаке, которое якобы движется из Капотни в центр города.
"В настоящее время никакого превышения ПДК в районе Капотня нет. Распространяемые в соцсетях и СМИ слухи о том, что значительно превышен уровень сероводорода и облако вредных веществ движется в центр Москвы, не соответствуют действительности", — заявили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что 14 мая в Капотне было зафиксировано разовое превышение ПДК по сероводороду (в 1,04 раза), что "не оказывает значимых последствий для организма человека".
МЧС продолжает следить за ситуацией, работают оперативные группы и передвижные лаборатории.