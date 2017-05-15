Кузнецова считает сомнительной эффективность налога на малодетность

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Эффективность налога на малодетность весьма сомнительна, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Институт демографии, миграции и регионального развития разработал проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", предусматривающий введение налога на малодетность. Документ уже направили президенту Владимиру Путину.

"Эффективность его (налога на малодетность – ред.), честно сказать, достаточно сомнительна… Эта мера вряд ли пойдет сегодня… Что нам нужно? Нам нужно, чтобы была эффективная форма поддержки семьи, которая помогает семье стать самостоятельной… выбраться на качественно новый уровень жизни", — сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

В качестве эффективной меры поддержки семей Кузнецова привела материнский капитал, отметив, что речь может идти не только об экономических мерах.