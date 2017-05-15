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Общество

Лопасти над кольцами. Как стражи порядка покорили небо над Москвой

17:1515.05.2017
(обновлено: 17:15 18.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПолицейский вертолет над Красной площадью перед началом старта Олимпийского огняПолицейский вертолет над Красной площадью перед началом старта Олимпийского огня
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Сергей Лютых. Четверть века назад в небе над столицей появился первый вертолет с милицейской символикой. В наши дни этот авиационный отряд специального назначения работает в составе московского главка Росгвардии. Подробнее о задачах, которые решает подразделение, и о том, как его появление оказалось напрямую связано с потеплением в отношениях России и США, — в материале РИА Новости.

Небесные стражи

С появлением вертолетов столичная милиция вышла на качественно новый уровень работы, получила "сверхспособности". Одна из них была опробована в марте 1993 года: тепловизор, установленный на борту вертолета  "Белл-206Л3", позволял в темное время суток обнаруживать на дороге тепловой след от недавно проехавшего автомобиля, вычислять только что припаркованные машины, распознавать людей, спрятавшихся за укрытиями, и многое другое.

Рождение "Аллигаторов": как производят вертолеты Ка-52
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" собирают в цехах авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" собирают в цехах авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). Вертолет был разработан в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", который входит в холдинг "Вертолеты России").Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ка-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). Вертолет был разработан в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", который входит в холдинг "Вертолеты России").
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРазработка модернизированного двухместного Ка-52 началась в 1994 году, а свой первый полет новая машина совершила три года спустя, в июне 1997 года.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разработка модернизированного двухместного Ка-52 началась в 1994 году, а свой первый полет новая машина совершила три года спустя, в июне 1997 года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭтот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Этот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ка-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ка-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПревосходство "Аллигаторов" над зарубежными аналогами по боевой живучести удалось достичь благодаря более мощной броне, а также компактной планировке.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Превосходство "Аллигаторов" над зарубежными аналогами по боевой живучести удалось достичь благодаря более мощной броне, а также компактной планировке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПлощадь силуэта Ка-52 в 1,3 раза меньше размеров "Апачей", что обеспечивает меньшую вероятность поражения машины стрелково-пушечным вооружением.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Площадь силуэта Ка-52 в 1,3 раза меньше размеров "Апачей", что обеспечивает меньшую вероятность поражения машины стрелково-пушечным вооружением.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 оснащен многодатчиковой прицельной системой, работающей в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ка-52 оснащен многодатчиковой прицельной системой, работающей в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".
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"Полицейскую авиацию регулярно задействуют при проведении разнообразных митингов и демонстраций, — рассказал РИА Новости командир АОСН Главного управления Росгвардии по городу Москве — начальник авиации полковник полиции Владимир Ходаковский. — Стоящие сегодня на вооружении столичного авиационного отряда Росгвардии вертолеты Ка-226 снабжены профессиональным оборудованием для мониторинга объектов".

Сегодня подобное уже под силу дорогим моделям квадрокоптеров. Но перевозить людей беспилотникам пока не доверяют. Тем более в условиях плотной городской застройки. И если в том же 1993 году оперативно перебросить куда-то группу захвата не представляло особого труда, то в условиях нынешнего дорожного трафика такую возможность сложно переоценить.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"Марш миллионов" в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Марш миллионов" в Москве

Вечером 15 октября 2013 года полицейский Ка-226 приземлился во внутреннем дворе столичного главка МВД. Так на Петровку, 38, был доставлен Охран Зейналов, разыскиваемый за убийство жителя Бирюлево Западное Егора Щербакова. Зейналов летел из Коломны в сопровождении задержавших его бойцов СОБРа.

Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Росгвардия может принять на вооружение детектор опасных веществ в 2017 году

С августа 2012 года у вертолетного спецназа появился подвижный пункт управления. Он оборудован на базе внедорожника без какой-либо специальной раскраски, чтобы не привлекать лишнего внимания.

"Этот пункт управления нужен для передачи видеосигнала в режиме реального времени руководству Росгвардии и в органы внутренних дел: картинку можно, к примеру, вывести на экран в дежурной части на Петровке, 38, или на экран компьютера", — говорит Ходаковский.

В сентябре 2011 года экипаж полицейского вертолета Ка-226 занимался совместно с сотрудниками ФСО России обеспечением безопасности при проведении Международного политического форума в Ярославле. И 7 сентября того года летчики, обнаружив место падения Як-42 с ярославской хоккейной командой, приступили к выполнению поисково-спасательных работ.  Экипаж тогда выполнил 33 полета (в общей сложности более чем 16 часов). 

Америка России подарила… вертолет

В 1992 году правительство Москвы заключило контракт с компанией "Белл Хеликоптер Текстрон". Американцы, похоже, были готовы пойти на любые условия, лишь бы их винтокрылые машины "захватили" небо над столицей России.

Вертолеты России приступили к испытаниям перспективного скоростного вертолета на базе Ми-24К
© РИА Новости
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Гонка в воздухе: Россия и США работают над проектами скоростных вертолетов

"Белл" на безвозмездной основе передавала в московскую милицию специально оборудованный вертолет для опытной эксплуатации в течение одного года, предоставляя бесплатное техобслуживание и запчасти. А еще организовала и оплатила обучение русских пилотов, милиционеров-наблюдателей и авиамехаников в Техасе по курсу, который проходят вертолетчики, работающие в Лос-Анджелесе. Единственное, за что оставалось платить, — топливо.

Однако "перехитрить" русских американцам тогда не удалось. Покупать надежную, но все же одномоторную машину со всем оборудованием и запчастями по специальной цене в 1,2 миллиона долларов Москва не решилась.

Зато бесплатного тестового периода оказалось достаточно для того, чтобы опытным путем оценить основные возможности использования вертолетов для охраны правопорядка.

"Проведены систематизация искусственных высотных препятствий на территории города и определение состояния их световой маркировки, подбор посадочных площадок, определен профиль патрулирования над жилым сектором в ночное время, — рассказал командир отряда. — Потребовалось также обучить сотрудников группы умению ориентироваться на территории города с воздуха и быстро выводить вертолет в заданный адрес".

Американский "Белл" налетал в небе над российской столицей в общей сложности 900 часов и уступил место отечественному Ка-32А2. А взамен временной группы был создан постоянный отдел вертолетной службы ГУВД.

Ка-32А2 был разработан фирмой "Камов" в 1994 году специально для московского ГУВД и выпущен всего в одном экземпляре. Вертолет оснастили грузовой лебедкой, спусковыми устройствами для десантирования по тросу, двумя прожекторами с защитными стеклами, двумя радиостанциями, системой "Трэккер" для поиска и обнаружения угнанных машин.

Вертолет Ка-62 на авиасалоне в Фарнборо, Великобритания. Архивное фото
© Фото : АО "Вертолеты России"
Вертолет Ка-62 совершит первый полет в этом году

Позднее на смену этой машине пришли Ка-226 — уникальные легкие вертолеты со сменными модулями: пассажирским, медицинским или транспортно-спасательным. Сегодня таких в отряде три и еще есть транспортный Ми-8АМТ.

"В ближайшее время планируется дооснащение отряда тремя вертолетами Ка-226", — отметил Владимир Ходаковский.

Между штурвалом и педалями

Сегодня в столичном авиационном отряде Росгвардии служат 47 человек. Это вместе с обеспечивающими подразделениями.

"Все наши летчики окончили военные училища и имеют за плечами многолетний опыт службы в вооруженных силах", — говорит командир отряда.

Интересно, что с переходом в Росгвардию сотрудники отдела в скором времени вновь получат статус военнослужащих.

Работу в городском отряде полицейской авиации трудно сравнивать по сложности с другими вертолетными службами и подразделениями. Тут говорят, что летать над Москвой порой труднее, чем в горах.

Мужчина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / Lukas Gojda
В России в 2016 году число угонов сократилось более чем на 15%

"Но главная сложность в том, что ты не можешь заранее до конца продумать маршрут полета, его продолжительность и так далее. К примеру, когда речь идет о поиске угнанного автомобиля, — рассказывает Ходаковский. — Соответственно, пилот должен постоянно держать в голове информацию о количестве топлива, постоянно меняющихся погодных условиях и о возможных запасных площадках для посадки, не отвлекаясь при этом от выполнения основного задания".

База авиаотряда располагается в аэропорту Мячково — это Раменский район Московской области. Дежурящие там летчики по нормативам должны при необходимости подготовиться к вылету за 20 минут (в случае с вертолетом Ка-226) и направиться в пункт назначения.

"Бывает, что вслед за вертолетом в путь отправляется наш грузовик с топливом для дозаправки где-то вдалеке от базы", — добавляет командир отряда.

В обычном случае вертолеты садятся и взлетают, как самолеты, то есть плавно и "с разбегу": так меньше нагрузки на двигатели. В условиях плотной городской застройки заходить на посадку приходится строго вертикально "в колодец", тщательно следя за тем, чтобы не зацепить незаметные на расстоянии провода. Минимальный допустимый размер площадки — 50 на 50 метров (школьный стадион).

Но иногда неприятный сюрприз может преподнести и обычная полянка. "Один раз сели в поле. Вроде никаких проблем. Но оказалась, что почва очень мягкая, и вертолет стал вязнуть будто в зыбучих песках. Пришлось срочно взлетать", — вспоминает начальник штаба отряда Андрей Киселев.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВертолет Ка-226 МВД России на полевых учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием специальных подразделений МЧС и МВД России.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вертолет Ка-226 МВД России на полевых учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием специальных подразделений МЧС и МВД России.

А еще есть риск получить "бандитскую пулю": легкие изделия Камова брони не имеют. Подразделение регулярно участвует в операциях по задержанию вооруженных преступников, но их стараются планировать так, чтобы не подставить летчиков под огонь. Поэтому подобных ЧП еще никогда не было.

В 2012-м участники "Русского марша" запустили в полицейский вертолет пиротехническую ракету, но она до него не достала. Был также случай, когда сотрудники заметили пулю, застрявшую в стойке шасси. Этот эпизод произошел в одной из кавказских республик.

"Стружка правого двигателя"

Однажды во время полета на высоте 150 метров над МКАД, в районе Каширского шоссе, у Ка-226 загорелся один из двух двигателей. За мгновение до этого включилось аварийное табло "Стружка правого двигателя". Кабину тут же заволокло дымом, появились языки пламени.

Вертолет Robinson R66. Архивное фото
© Фото : с сайта экспедиции
Пилот вертолета, аварийно приземлившегося в Подмосковье, не пострадал

Несмотря на все принятые меры по противодействию пожару, вертолет продолжал гореть. Для совершения вынужденной посадки в районе 24-го километра МКАД около торгового центра "Твой дом" была подобрана строительная площадка, свободная от людей и автотранспорта.

Но чтобы до нее добраться, следовало пролететь над поселком Совхоз имени Ленина, застроенного многоэтажками. Пилот — подполковник Сергей Астахов проявил хладнокровие и повел горящую машину в обход жилого квартала, понимая, что каждая лишняя минута до посадки отбирает шансы выжить у тех, кто на борту.

Но Астахову все же удалось удачно приземлиться. Люди покинули борт горящего вертолета, и тот полностью сгорел. Мужество и профессионализм пилота были отмечены медалью "За отвагу".

 

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