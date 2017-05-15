Эксперт: жилье в России удовлетворяет только первичные потребности человека

САРАТОВ, 15 мая — РИА Недвижимость. Жильё в России удовлетворяет только первичные потребности человека, тогда как вторичные потребности, например, в принадлежности, уважении, познании и самопроявлении, остаются неудовлетворенными, заявил на форуме "Среда для жизни" известный архитектурный критик, партнёр КБ "Стрелка" Григорий Ревзин.

"Первичные потребности человека у нас неплохо удовлетворяются — везде есть тепло, горячая и холодная вода, довольно безопасно", — отметил Ревзин.

Вместе с тем, по мнению Ревзина, индустриальное жильё, являющееся национальным типом застройки для РФ "уничтожает все вторичные потребности". "Дом серии П-44 выжигает вторичные потребности, вокруг невозможно создать комфортную среду", — констатировал он.

Ревзин обратил внимание на то, что 60% населения Россия являются дачниками, а значит, находятся в поиске другого типа жилья.

При этом эксперт посетовал, что сегодня для России характерен китайский тип девелопмента с волнами затоваривания и, как следствие, потребностью в серьезных усилиях по государственной поддержке. "Но действуя так дальше, мы только отдаляем приход нового жилья, жилья XXI века, где главное не большее количество квадратных метров, а жильё в среде", — заключил Ревзин.