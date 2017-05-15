В России численность безработных за неделю снизилась на 0,3%

На ярмарке вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото

На ярмарке вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан России за неделю снизилась на 0,3%, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 3 по 10 мая 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 873 561 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 051 863 человека", — сообщили в Минтруда.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 55 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Кировской, Костромской, Курганской, Астраханской и Омской областях, Камчатском крае.

В 25 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Липецкой, Белгородской, Сахалинской и Волгоградской областях, городе Санкт-Петербурге, Приморском крае, Республике Калмыкия.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 10 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 174 012 человек.

По оперативным данным, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%).

В Минтруда добавили, что на 10 мая работодатели заявили 1,4 миллиона вакансий в органы службы занятости.