В России численность безработных за неделю снизилась на 0,3%

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан России за неделю снизилась на 0,3%, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.
По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 55 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Кировской, Костромской, Курганской, Астраханской и Омской областях, Камчатском крае.
В 25 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Липецкой, Белгородской, Сахалинской и Волгоградской областях, городе Санкт-Петербурге, Приморском крае, Республике Калмыкия.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 10 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 174 012 человек.
По оперативным данным, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%).
В Минтруда добавили, что на 10 мая работодатели заявили 1,4 миллиона вакансий в органы службы занятости.