Власти запустили всероссийскую горячую линию по профилактике ВИЧ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" запустил всероссийскую горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщает ведомство.

"В этом году Роспотребнадзором в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" с 15 по 21 мая организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты-эпидемиологи в субъектах РФ проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе и ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Консультации проводятся по телефонам горячих линий Роспотребнадзора в регионах.

Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет по всей стране с 15 по 21 мая. Акция пройдет в третий раз. Ее основной целевой аудиторией по-прежнему будет молодежь, в том числе студенты и старшеклассники.

Акция начнется с всероссийского открытого студенческого форума "Остановим СПИД вместе" на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Семнадцатого мая Минобрнауки РФ совместно с общественным движением "Волонтеры-медики" организуют стратегическую сессию "Молодежь России против СПИДа!" для старшеклассников общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций РФ.

В воскресенье, 21 мая, в Казани пройдёт спортивный марафон в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИДом. Ожидается, что участие в марафоне примут около 10 000 человек. Спортивные праздники и забеги на различные дистанции в этот день также будут организованы в вузах Москвы и других городов России.

В период проведения акции в разных регионах страны пройдут другие мероприятия различного формата: волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а также круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы.

Минздрав РФ совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и Роспотребнадзором организует работу передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) и СПИДа.