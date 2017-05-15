В Туве ожидаются аномальная жара до 35 градусов и пыльные бури

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Синоптики предупреждают о сильной жаре на территории Тувы в ближайшие двое суток — до 35 градусов, а также ветре, пыльных бурях и возможных грозах, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.
В МЧС отмечают, что в течение этого времени на территории Дзун-Хемчикского района сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости, высокая пожароопасность — 4 класс — сохранится на территории Бай-Тайгинского района. В связи с высокими классами пожарной опасности МЧС Тувы просит жителей во избежание возникновения пожаров не жечь сухую траву и мусор вблизи жилых домов и строений.