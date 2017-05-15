Восьми районам Сахалина угрожают лесные пожары

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. В восьми районах Сахалина со вторника по четверг прогнозируется высокая пожарная опасность, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует четвёртый класс пожарной опасности на территориях Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Долинского, Анивского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов. Высокая угроза возникновения пожаров в природной среде сохранится с 16 по 18 мая", — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте лесного хозяйства по ДФО сообщили, что за минувшие сутки на Дальнем Востоке было зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 743,3 гектара.

С начала пожароопасного сезона этого года на территории округа возникло 782 лесных пожара на площади 111,8 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 679 пожаров на площади 603,4 тысячи гектаров.