Московские власти назвали дату начала голосования о программе реновации

МОСКВА, 14 мая — РИА Недвижимость. Голосование собственников и нанимателей квартир по социальному найму о включении их домов в программу реновации жилья в Москве начнется 15 мая и продлится до 15 июня 2017 года.

Как будет организовано голосование

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Согласно материалам на сайте московской мэрии, проголосовать можно будет по двум каналам – дистанционно в электронной системе "Активный гражданин" (ag.mos.ru) и в любом центре госуслуг "Мои документы", независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования остается за жителями.

При голосовании в системе "Активный гражданин" необходимо будет ввести следующие личные данные: фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС, дату рождения, номер финансово-лицевого счета квартиры (указан в едином платежном документе).

Для голосования в центрах "Мои документы" собственникам квартир необходимы паспорт, свидетельство о праве собственности либо выписка из ЕГРН, а нанимателям по договору социального найма — паспорт и договор социального найма.

При желании в центрах госуслуг можно будет проголосовать по паспорту, не предъявляя документы на квартиру в пятиэтажке. Однако в этом случае специалисты центра проведут дополнительную проверку права гражданина на участие в голосовании. Его голос будет учтен только после успешного прохождения проверки.

Как будут считать голоса

Как поясняют в столичной мэрии, дом будет включен в проект программы реновации в случае, если число квартир, проголосовавших "за" (включая квартиры "молчунов") превысит 2/3 от общего числа квартир в доме.

Исключение составят квартиры, мнения жителей которых разделились поровну и потому не учитываются при подведении итогов голосования, говорится в материалах на сайте мэрии Москвы. При равенстве голосов считается, что жители данной квартиры не выразили своего мнения. Голосование по такой квартире не учитывается при подведении итогов голосования по дому в целом.

Пока голосование не завершено, человек вправе передумать и проголосовать еще раз. В этом случае будет учтен последний по времени голос.

Несовершеннолетние дети участвовать в голосовании не смогут, однако их родители или законные представители получат возможность принять участие в голосовании от их имени.

Планируется, что контролировать ход голосования по списку домов, которые предлагается включить в программу, будет штаб при Общественной палате Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости заявил, что каждый житель сможет проверить, как был учтен его голос. Принимать решение о судьбе конкретного дома будет правительство Москвы, но только после того, как будет на 100% уверено, что большинство жителей дома поддерживает именно это решение.