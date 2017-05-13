Клинцевич назвал массовые хакерские атаки кибертерроризмом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Массовые хакерские атаки, которые прошли накануне по всему миру, в том числе в России, являются прямой угрозой функционированию общества и представляют собой кибертерроризм, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, что масштабы сегодняшних хакерских атак впечатляют и неизвестно, что будет происходить дальше, какие требования могут выдвинуть террористы. Он не исключает, что главная задача, которую ставят перед собой организаторы хакерских атак, состоит в том, чтобы запугать мир. Отсюда и удары по компьютерам больниц, железнодорожного транспорта, МВД, добавил сенатор.

"Надеюсь, что уже не надо никого убеждать. Если мы – человечество – не осознаем эту угрозу и не объединим усилия по ее пресечению, то нас ждут очень большие неприятности. Этот вид терроризма вообще не имеет границ и не знает никаких, кроме технических, преград. В эти дни мир получил серьезнейшее предупреждение", — заключил Клинцевич.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.