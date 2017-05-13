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Общество

Жители нескольких округов Москвы провели митинг за реновацию

17:1613.05.2017
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу улица Антонова-Овсеенко в МосквеПятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу улица Антонова-Овсеенко в Москве
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жители восточного, юго-восточного, северо-восточного и северного округов Москвы провели в субботу митинг с требованием включить их дома в предварительный перечень для голосования в рамках формирующегося проекта программы реновации, передает корреспондент РИА Новости.

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Собянин: закон о реновации защитит москвичей, купивших квартиру в ипотеку

Митинги прошли на Кузьминской улице в Кузьминках и на Семеновской площади в районе Соколиная гора и в других районах. На каждом из них выступили представители инициативных групп жителей, которые проживают в домах, находящихся в плачевном состоянии, но в предварительный перечень для голосования не попавших.

© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПятиэтажки серии К-7 - действительно некомфортное и уже изношенное жилье - попали в первую фазу реновации жилого фонда, проводившуюся с 1991 по 2016 годы.
© РИА Новости . Антон Денисов
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Пятиэтажки серии К-7 - действительно некомфортное и уже изношенное жилье - попали в первую фазу реновации жилого фонда, проводившуюся с 1991 по 2016 годы.

Как рассказал присутствовавший на обеих акциях председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов, большое количество москвичей, чьи условия проживания оставляют желать лучшего, были обескуражены тем, что не увидели своих домов в перечне. Поэтому с помощью данных митингов они решили привлечь внимание к своей проблеме и попытаться попасть в программу, которая, возможно, является их единственным шансом на улучшение жилищных условий.

"Сегодня жители таких домов проводят собрания собственников и оформляют соответствующие протоколы, чтобы в дальнейшем увидеть свои дома в программе", — сказал Козлов.

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити. Май 2017
© РИА Новости . Владимир Песня
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Собянин о реновации: возможна денежная компенсация по рыночной цене жилья

В свою очередь Общественная палата, по его словам, также стремится помочь им. В частности, вчера представители палаты встречались с мэром Москвы Сергеем Собяниным и передали ему ряд вопросов, касающихся программы. Среди них — просьба жителей бывших общежитий и коммуналок о включении их в программу, и данная просьба получила положительный отклик от мэра.

Козлов также отметил, что на следующей неделе в Общественной палате начнется работа штаба, который будет оказывать москвичам консультации по вопросам, связанным с реновацией, в том числе люди смогут получить разъяснения относительно положений готовящегося законопроекта.

© РИА Новости . Артем ЖитеневПерейти в фотобанкБуденновский поселок
© РИА Новости . Артем Житенев
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Буденновский поселок

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня. Проголосовать можно будет в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Также можно будет провести общее собрание собственников и на нем принять решение о включении или невключении дома в программу.

Пятиэтажные жилые дома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Москве жители 500 домов требуют включения в программу реновации

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.

© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости . Максим Блинов
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Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации
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