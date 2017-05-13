МВД Чечни обратится в суд после публикаций о преследованиях геев

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел по Чеченской республике намерено обратиться в суд после служебной проверки материала "Новой газеты" о массовом задержании в республике жителей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил глава МВД региона Руслан Алханов.

По его словам, после публикации в " Новой газете " текста "Убийство чести" была назначена служебная проверка, которую провели сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Чеченской республике.

"По ее результатам, распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений, а материалы служебной проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по ЧР для принятия процессуального решения в соответствии с статьями 144 и 145 УПК РФ", — приводит слова Алханова пресс-служба МВД по региону.

Он подчеркнул, что после принятия решения МВД по Чеченской республике намерено обратиться в суд. Алханов также назвал псевдосенсационным и надуманным заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации и убийстве 50 из них.

"Между тем МВД по ЧР проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую республику", — подчеркнул министр.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.