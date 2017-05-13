На Кольцевой линии Московского метрополитена прошел парад поездов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Московский метрополитен проводит на Кольцевой линии парад ретропоездов и всех действующих составов по случаю 82-летия столичной подземки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в субботу.

"В преддверии 82-й годовщины с момента пуска первой линии Московского метрополитена мы запустили парад поездов на Кольцевой линии. Шесть типов подвижного состава, которые в течение этих 82 лет эксплуатировались в московском метро, представлены в параде", — приводятся на сайте слова начальника столичной подземки Дмитрия Пегова.

В этом году участниками парада стали поезда типов Еж-3, номерной, "Яуза", "Русич", "Ока" и ретропоезд "Сокольники", стилизованный под подвижной состав типа А 1935 года. Отмечается, что впервые в мероприятии принял участие новейший поезд "Москва", который недавно начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро. Парад поездов жители и гости города смогут увидеть 13 и 14 мая, расписание поездов опубликовано на сайте столичного метро.

Кроме этого, в эти выходные проходит выставка ретровагонов и хозяйственных поездов на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. Также 14 мая будут в точности воссозданы все события 15 мая 1935 года — первого дня в истории московского метро. Перед входом на станцию "Сокольники" будет дежурить конная полиция, а мальчик-посыльный — раздавать точную копию газеты того дня. В парке "Красная Пресня" в этот день пройдет праздничный концерт, посвященный дню рождения московского метро.