Аксенов поручил привести в порядок прибрежную зону Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки поручил привести в порядок прибрежную территорию города Керчь.

"Внепланово посетили прогулочную прибрежную зону в центре Керчи. К сожалению, территория оказалась замусорена и не ухожена. Учитывая, что Керчь в скором времени после открытия крымского моста будет представлять лицо Крыма, подобная ситуация не приемлема. Администрация города должна благоустроить территорию и самостоятельно предложить все возможные варианты", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

Глава республики отметил, что городской пляж является практически образцово-показательным, но прилегающая к нему прибрежная зона представляет собой пример "бесхозяйственности". "Следует ли так относиться к ценному туристическому ресурсу? Думаю, что нет. В связи с этим поручил привести в порядок данную территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку", — отметил Аксенов.

По его словам, новый глава керченской администрации Сергей Бороздин сам заинтересован в устранении всех выявленных недочетов и пообещал устранить их за недельный срок. Кроме того, с 1 июня муниципальное предприятие будет заниматься уборкой на данных территориях.