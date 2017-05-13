Аксенов поручил привести в порядок прибрежную зону Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки поручил привести в порядок прибрежную территорию города Керчь.Facebook.
Глава республики отметил, что городской пляж является практически образцово-показательным, но прилегающая к нему прибрежная зона представляет собой пример "бесхозяйственности". "Следует ли так относиться к ценному туристическому ресурсу? Думаю, что нет. В связи с этим поручил привести в порядок данную территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку", — отметил Аксенов.
По его словам, новый глава керченской администрации Сергей Бороздин сам заинтересован в устранении всех выявленных недочетов и пообещал устранить их за недельный срок. Кроме того, с 1 июня муниципальное предприятие будет заниматься уборкой на данных территориях.