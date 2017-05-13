Пассажиры севшего в Братске японского Boeing вылетели в Дюссельдорф

ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Резервный борт из Японии забрал пассажиров аварийного самолета, приземлившегося в пятницу в Братске, и вылетел в Дюссельдорф, сообщили в субботу РИА Новости в диспетчерской службе городского аэропорта.

В пятницу борт Boeing-787, следовавший по маршруту Токио-Дюссельдорф через воздушное пространство РФ, экстренно сел в аэропорту Братска. На борту самолета находились 133 человека (121 пассажир и 12 членов экипажа). По предварительным данным Росавиации, у лайнера отказал один из двух двигателей. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Пассажиры провели ночь в самолете, ожидая прилета резервного лайнера из Японии.

"Самолет вылетел из Братска в 10.40 местного времени. Все пассажиры здоровы. Аварийный самолет находится в аэропорту. Его дальнейшая судьба нам не известна", — сообщил РИА Новости дежурный аэровокзала.