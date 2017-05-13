За пассажирами самолета, экстренно севшего в Братске, прибыл резервный борт

ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Резервный борт из Японии прибыл для пассажиров самолета Boeing 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавшего из Токио в Дюссельдорф и совершившего экстренную посадку в городе Братске Иркутской области, сообщил РИА Новости дежурный диспетчер Аэропорта города Братска.

В пятницу борт, следовавший по маршруту Токио-Дюссельдорф через воздушное пространство РФ, экстренно сел в аэропорту Братска. На борту самолета находились 133 человека (121 пассажир и 12 членов экипажа).По предварительным данным Росавиации, у лайнера отказал один из двух двигателей. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

"Дополнительный самолет из Японии прибыл. Находится в аэропорту города Братска. Пассажиры лайнера, ранее экстренно приземлившегося в Братске, провели ночь в самолете. Сейчас экипаж готовит их к вылету", — сообщил РИА Новости диспетчер.

Время вылета пока не уточняется.