В Ивановской области полностью восстановили энергоснабжение после непогоды

ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. "Ивэнерго" полностью восстановило электричество в районах Ивановской области, которые остались без света в пятницу утром из-за снегопада, сообщает управление МЧС региона.

Ранее сообщалось, что выпавший в ночь на 12 мая мокрый снег стал причиной отключения распределительных сетей 6-10 киловольт. По данным "Ивэнерго", наибольшее количество отключенных потребителей было зафиксировано в Пестяковском, Верхнеландеховском, Лухском, Пучежском, Южском и Палехском районах. Как отмечало управление МЧС региона, в Пучежском, Верхнеландеховском и Пестяковском районах без света остались 4194 человека, из них 1035 детей, 1835 одноквартирных домов, 13 СЗО социально значимых объектов.

К 15.30 мск были завершены работы по восстановлению электроснабжения в Палехском и Лухском районах.

"По состоянию на 22.15 работы завершены, энергоснабжение восстановлено по штатной схеме", — говорится в сообщении.

В пятницу, 12 мая, в результате налипания мокрого снега на провода и деревья в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Более 16,5 тысячи человек в Центральном и Приволжском федеральных округах остались без электроснабжения.