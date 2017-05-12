В Дагестане открылся первый в РФ экспресс-сервис по выдаче документов в МФЦ

МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Новый сервис многофункционального центра Республики Дагестан "Экспресс-документы" позволяет получить запрошенные в центре документы, не выходя из автомобиля. По желанию заявителя, подготовленные в МФЦ документы могут быть выданы ему через специализированные окна в киосках, размещенных вблизи основных автодорог общего пользования, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов накануне торжественно открыли пункт выдачи документов в Махачкале.

"Подобный формат предоставления услуг многофункциональными центрами позволяет не только сделать получение услуг более комфортным, но и минимизировать временные затраты", — отметили в пресс-службе.

Первым клиентом нового сервиса стал один из сотрудников МФЦ. Киоски оснащены двумя окнами для выдачи документов. Новый сервис реализован в МФЦ Махачкалы и Дербента; это первый в стране опыт предоставления госуслуг в таком формате.

Открытие сервиса состоялось в рамках форума "Оказание государственных услуг — зеркало отношения власти к гражданину", который проходит в Махачкале 11-12 мая.