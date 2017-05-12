Сеть модульных котельных построят в 2017 году в Котовске Тамбовской области

ТАМБОВ, 12 мая — РИА Новости. Шесть модульных котельных мощностью 89 мегаватт будут построены в 2017 году в Котовске Тамбовской области в рамках концессионного соглашения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Проект станет возможным благодаря государственно-частному партнерству. Соответствующее соглашение было подписано накануне между главой города Котовска и инвесторами. Новые котельные станут альтернативой системе теплоснабжения от Котовской ТЭЦ, которая прекращает работу в этом году. Пробный пуск тепла планируется в сентябре. Сумма инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей, из которых 300 миллионов рублей выделены Фондом реформирования ЖКХ, 200 миллионов рублей — вложения группы компаний "Компьюлинк", — сказал собеседник агентства.

Проект установки модульных котельных в Котовске реализуется при поддержке администрации Тамбовской области.

"Губернатор области Александр Никитин уделяет большое внимание вопросам социального благополучия населения города в непростой период перехода от одной модели теплообеспечения Котовска к другой. Также в этом году в Котовске планируют капитально отремонтировать 8 километров теплосетей. По завершению всех этих работ город из проблемной зоны по теплоснабжению перейдет в стабильную зону", — добавил представитель пресс-службы.

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