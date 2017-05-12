Тепло в дом: не все компании возобновили отопление с возвращением холодов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из-за холодной весны энергетикам в ряде регионов пришлось возобновить отопительный сезон. Однако не все компании смогли в короткие сроки обеспечить возвращение тепла в дома. На запуск уже остановленных турбоагрегатов ТЭЦ в тех населенных пунктах, где уже закончился отопительный сезон, может уйти несколько дней, в итоге тепло в дома вернется вместе с уличным потеплением и будет бессмысленным.

Завершение отопительного сезона

Решение о прекращении отопительного сезона принимают не энергокомпании, а органы местного самоуправления, основываясь на постановление правительства РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Постановление регламентирует погодный норматив отключения отопления — среднесуточная температура в регионе должна держаться не ниже +8° С в течение пяти дней подряд.

При наступлении раннего потепления жильцы имеют право завершить отопительный сезон в рамках своего дома досрочно, при условии, что дом оборудован домовыми приборами учета. После того, как на общем собрании жители принимают такое решение, необходимо позвать представителя ресурсоснабжающей организации и составить соответствующий акт.

Корректировка летних планов

Затяжные холода неизбежно повлекут корректировку летних плановых работ, но не повлияют на качество подготовки компаний к следующему отопительному сезону, заверяют энергетики. "В нашем случае смещается график проведения работ на системах теплоснабжения, требующих отключения горячей воды — до 15 мая ее точно отключать не будут", — сообщили РИА Новости в МОЭК, которая к вечеру 10 мая возобновила подачу тепла всему жилому фонду и соцобъектам.

Часть работ, которые можно проводить при включенном отоплении уже ведется, и, несмотря на капризы погоды, ремонтная кампания завершится в срок, сказали РИА Новости в Сибирской генерирующей компании. При этом, например, в Красноярске из-за неустойчивой майской погоды специалисты СГК решили не проводить гидравлические испытания на сетях сразу после завершения отопительного сезона. "Мы решили не приостанавливать подачу горячей воды вместе с отключением отопления, чтобы сохранить уровень комфорта красноярцев. Первые ограничения в подачи горячей воды в Красноярске начнутся лишь в июле", — отмечают в компании.

Готовность и умение адекватно реагировать на сюрпризы погоды является обязанностью для предприятий теплоэнергетики. Однако помимо корректировки сроков планово-профилактических работ любые повторные включения-отключения характеризуются переходным режимом работы оборудования. "Эти аспекты неизбежно приводят к дополнительным затратам для теплоснабжающих организаций", — пояснили РИА Новости в "Газпром Теплоэнерго".

Оставшиеся без тепла

Конечно, запоздалая весна осложнила и нашу работу, и работу других компаний, занимающихся теплоснабжением, сообщили в "Квадре". "Поддерживать готовность к подаче тепла не сложно. Но для того, чтобы в летний период было принято решение о возобновлении отопления, похолодание должно быть очень затяжным, ведь запуск отопления занимает до двух недель. Обычно такого не бывает", — сообщили РИА Новости в компании.

Продолжительность запуска остановленных систем теплоснабжения делает бессмысленным возобновление подачи тепла, например, в Костроме, где работает наша компания, объяснили агентству в "ТГК-2". "Весеннее похолодание не требует такой загрузки энергооборудования как в зимние пики. Не нужно, чтобы станция "пыхтела", достаточно включения нескольких котлов… Но за один день ничего не включат, а на возобновление подачи тепла в многоэтажный дом потребуется порядка пяти дней, за это время температурный график станет другим", — пояснили в ТГК-2.