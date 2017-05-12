Правительство одобрило законопроект о телемедицине

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, который направлен на создание правовых основ для использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения, сообщается на сайте кабмина.

Данным законопроектом предусматривается возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в публикуемом на сайте перечне решений по итогам заседания.