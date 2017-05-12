Топилин: решение по программе маткапитала могут принять до конца года

САКИ (Крым), 12 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Решение о возможном продлении программы маткапитала до 2023 года не принято, это может произойти до конца текущего года, сообщил журналистам министр труда Максим Топилин.

Программа материнского капитала "однозначно" нуждается в продлении после 2018 года, заявила ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Решения пока нет, может быть принято до конца года", — сказал Топилин, отвечая на вопрос, принято ли решение о продлении программы.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.