Собянин: закон о реновации защитит москвичей, купивших квартиру в ипотеку

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Москвы пропишут в законопроекте о реновации жилья в столице норму, которая позволит защитить горожан, купивших квартиру по ипотеке до переселения, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о переносе предмета ипотечного залога при переселении по программе реновации пятиэтажек. "В проект нового закона мы пропишем эту историю, чтобы защитить права граждан, которые сегодня имеют ипотеку, чтобы не происходило расторжение этого договора", — сказал мэр на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

Он отметил это надуманная проблема и ее в городе не существует. Пример тому — первая программа переселения из пятиэтажек.

"Ни разу не возникало случаев, когда происходил разрыв ипотеки", — сказал Собянин.