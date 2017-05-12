В Адыгее свыше 1,3 тысячи школьников будут сдавать ЕГЭ в 2017 году

МАЙКОП, 12 мая — РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч школьников будут сдавать в этом году ЕГЭ, что соответствует практически числу прошлого года, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

"Важно, чтобы экзамены и в этом году прошли честно и независимо, с учетом всех нововведений. Вместе с тем вся система образования в регионе должна работать более эффективно и быть нацелена на успешное обучение, чтобы школьники усваивали программу, хорошо сдали экзамены и впоследствии правильно выбрали свой профессиональный путь", — приводятся в сообщении слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

Глава региона уточнил, что Адыгея полностью готова к сдаче ЕГЭ.

По данным пресс-службы, Минобрнауки региона по поручению республиканских властей проанализировало результаты ЕГЭ за последние три года и составило список самых слабых школ.

"Для их педагогов проведены курсы повышения квалификации, а так же мастер-классы успешных учителей, чьи подопечные показывают стабильно высокие результаты на экзаменах. Кроме того во всех школах проведены тренировочные экзамены. Учебные заведения, где будут проводиться экзамены оборудованы системами видеонаблюдения, онлайн-трансляцией, приборами подавления сигналов мобильной связи и стационарными металлодетекторами", — отмечает пресс-служба.

Она добавляет, что для проведения ЕГЭ аккредитовано более 70 общественных наблюдателей, досрочно ЕГЭ сдали 73 человека, при этом нарушений при проведении экзамена допущено не было.

Другие новости региона читайте здесь