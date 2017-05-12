Медики рассказали, что поможет пережить капризы природы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Холодная погода, установившаяся в столице на этой неделе, негативно влияет на здоровье людей, но правильный настрой, уменьшение физических нагрузок и своевременный прием препаратов от хронических заболеваний помогут чувствовать себя лучше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.

Резкая смена погоды наблюдается в столице с начала мая. В первых числах в столице установилась очень теплая и солнечная погода, температура поднялась выше 20 градусов. Но ближе к 9 мая в Москве заметно похолодало. Так, прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. При этом уже пять дней подряд в Москве и области идет снег.

"Нельзя сказать, что это зима затянулась. Сейчас увеличился световой день, что очень важно для людей. Все-таки гораздо больше солнца, не такое хмурое небо. Но эти перепады температуры — это такой климатический стресс. В майские праздники было больше 20 градусов, а в День Победы шел снег, это тяжело, и наиболее трудно такие условия переносят метеозависимые люди", — сказала Холмогорова.

Она отметила, что метеофакторов, которые влияют на физическое состояние человека, очень много: это и давление, и влажность воздуха, и температура, и магнитные бури. Как правило, здоровые люди их практически не замечают благодаря адаптивным механизмам организма, которые позволяют гасить эти негативные явления и поддерживать самочувствие на нормальном уровне. Но с возрастом или при наличии заболеваний (особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и суставными заболеваниями) наблюдается ухудшение самочувствия и обострение болезней, отметила специалист.

"Например, гипертоникам нельзя принимать таблетки против гипертонии тогда, когда давление уже повысилось. Препараты нужно использовать, чтобы оно не повышалось, то есть нужно достигать целевого уровня и все время его поддерживать. Даже если пациенту кажется, что давление у него нормальное и он решает не принимать таблетки, лучше их принимать, иначе позже давление может подняться до гипертонического криза", — добавила врач.

По словам Холмогоровой, во время таких изменений погоды лучше ограничить физические нагрузки, а еще — набраться терпения и переждать.

"Эмоциональный настрой человека очень важен: если киснуть и все время плакать… все болячки придут. А если говорить, что все-таки солнце стало больше светить, утром мы просыпаемся, когда уже светло, вечером можем дольше погулять, тогда и капризы погоды не страшны", — подытожила врач.