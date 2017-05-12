Медики рассказали, что поможет пережить капризы природы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Холодная погода, установившаяся в столице на этой неделе, негативно влияет на здоровье людей, но правильный настрой, уменьшение физических нагрузок и своевременный прием препаратов от хронических заболеваний помогут чувствовать себя лучше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.
"Нельзя сказать, что это зима затянулась. Сейчас увеличился световой день, что очень важно для людей. Все-таки гораздо больше солнца, не такое хмурое небо. Но эти перепады температуры — это такой климатический стресс. В майские праздники было больше 20 градусов, а в День Победы шел снег, это тяжело, и наиболее трудно такие условия переносят метеозависимые люди", — сказала Холмогорова.
"Например, гипертоникам нельзя принимать таблетки против гипертонии тогда, когда давление уже повысилось. Препараты нужно использовать, чтобы оно не повышалось, то есть нужно достигать целевого уровня и все время его поддерживать. Даже если пациенту кажется, что давление у него нормальное и он решает не принимать таблетки, лучше их принимать, иначе позже давление может подняться до гипертонического криза", — добавила врач.
По словам Холмогоровой, во время таких изменений погоды лучше ограничить физические нагрузки, а еще — набраться терпения и переждать.
"Эмоциональный настрой человека очень важен: если киснуть и все время плакать… все болячки придут. А если говорить, что все-таки солнце стало больше светить, утром мы просыпаемся, когда уже светло, вечером можем дольше погулять, тогда и капризы погоды не страшны", — подытожила врач.