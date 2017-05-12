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Общество

Медики рассказали, что поможет пережить капризы природы

15:2412.05.2017
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в МосквеПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Холодная погода, установившаяся в столице на этой неделе, негативно влияет на здоровье людей, но правильный настрой, уменьшение физических нагрузок и своевременный прием препаратов от хронических заболеваний помогут чувствовать себя лучше, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.

Сотрудница ГБУ Гормост убирает снег на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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В Москве пятый день подряд идет снег
Резкая смена погоды наблюдается в столице с начала мая. В первых числах в столице установилась очень теплая и солнечная погода, температура поднялась выше 20 градусов. Но ближе к 9 мая в Москве заметно похолодало. Так, прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. При этом уже пять дней подряд в Москве и области идет снег.

"Нельзя сказать, что это зима затянулась. Сейчас увеличился световой день, что очень важно для людей. Все-таки гораздо больше солнца, не такое хмурое небо. Но эти перепады температуры — это такой климатический стресс. В майские праздники было больше 20 градусов, а в День Победы шел снег, это тяжело, и наиболее трудно такие условия переносят метеозависимые люди", — сказала Холмогорова.

Снегопад в Москве. 8 мая 2017
© тимонн великий (Youtube)
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Она отметила, что метеофакторов, которые влияют на физическое состояние человека, очень много: это и давление, и влажность воздуха, и температура, и магнитные бури. Как правило, здоровые люди их практически не замечают благодаря адаптивным механизмам организма, которые позволяют гасить эти негативные явления и поддерживать самочувствие на нормальном уровне. Но с возрастом или при наличии заболеваний (особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и суставными заболеваниями) наблюдается ухудшение самочувствия и обострение болезней, отметила специалист.

"Например, гипертоникам нельзя принимать таблетки против гипертонии тогда, когда давление уже повысилось. Препараты нужно использовать, чтобы оно не повышалось, то есть нужно достигать целевого уровня и все время его поддерживать. Даже если пациенту кажется, что давление у него нормальное и он решает не принимать таблетки, лучше их принимать, иначе позже давление может подняться до гипертонического криза", — добавила врач.

По словам Холмогоровой, во время таких изменений погоды лучше ограничить физические нагрузки, а еще — набраться терпения и переждать.

"Эмоциональный настрой человека очень важен: если киснуть и все время плакать… все болячки придут. А если говорить, что все-таки солнце стало больше светить, утром мы просыпаемся, когда уже светло, вечером можем дольше погулять, тогда и капризы погоды не страшны", — подытожила врач.

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