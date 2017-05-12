Песков пожелал всем "меньше снега в мае"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пошутил на встрече с журналистами о необычной для конца весны погоде.

"Желаем всем меньше снега в мае", — сказал Песков.

В последние дни в Москве и области установилась необычайно холодная погода для мая. Ночью температура падает до нуля, днем поднимается до 5-10 градусов. С 10 мая каждый день идет дождь со снегом, местами по области сформировался временный снежный покров.

В Гидрометцентре обещают потепление к концу этой недели.