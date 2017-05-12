Собянин согласен с необходимостью узаконить гарантии жителей при реновации

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы согласился с необходимостью введения нового отдельного городского закона, в котором ключевыми пунктами станут гарантии жителей пятиэтажных домов при реализации программы реновации.

В ходе встречи председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков поделился с мэром наиболее актуальными вопросами, выявленными по итогам слушаний представителей ОП и москвичей.

"Конечно, это вопросы равноценности, равнозначности, в каком районе жить, какого качества дома будут, будет ли там проведен ремонт и какого класса, кто поможет старикам и пенсионерам, у которых нет родственников, переехать в эти дома, и так далее. Этот блок вопросов остается актуальным, и я бы по этому блоку социальных вопросов, дополнительных мер социальной защиты граждан в ходе реализации этой программы предложил подумать Вам, есть ли возможность принять в Москве отдельное законодательство, закон о дополнительных мерах защиты москвичей в связи с реализацией программы реновации жилого фонда, в котором четко указать их право, что они будут в том районе получать равнозначное жилье, что они могут защищаться в суде, каким образом включается в программу реновации их дом, каким образом он исключается, если они того хотят, до того, как было введено федеральное законодательство", — обратился Ремчуков к Собянину.

Мэр, в свою очередь, отметил, что поправки о правах москвичей в ходе реализации программы реновации, которые вносятся в ФЗ, "необходимо опубличить". "Я направлю специальное предложение правительству РФ, попрошу, чтобы они максимально в короткие сроки выработали официальные поправки в этот закон", — заявил он.

По словам Собянина, городской закон также может быть специально сформулирован и принят. Он отметил, что этот закон может вступить в силу только одновременно с федеральным.

"Я согласен с тем, что можно принять городской закон, где зафиксировать дополнительные гарантии гражданам по реновации жилого фонда и все вопросы, которые там можно прописать, — прописать", — отметил Собянин, добавив, что все эти гарантии в последующем можно будет добавить и в закон федеральный, с целью синхронизировать оба закона.

Как пояснил мэр, в законе необходимо ответить на все ключевые вопросы граждан, в частности, переселение их исключительно в районы проживания. "Это можно зафиксировать сегодня в городском законе и следующие поправки направить", — добавил он.

Кроме того, в нем должно быть указано право на равноценное помещение, "чтобы исключить всякую вероятность того, что человек получит вдруг менее ценное жилье", чтобы житель мог выбрать равнозначную либо равноценную площади, отметил Собянин.

"Нужно зафиксировать и более четкие гарантии судебной защиты и вопросы самой реновации, и вопросы равнозначности, равноценности. У человека должна быть возможность оспаривания в суде, это дополнительные важные гарантии граждан, это должно быть уже пописано в Федеральном законе поправками к нему", — добавил мэр.

Градоначальник также отметил, что городской закон должен предусматривать гарантию предоставления квартир комфорт-класса, а также помощь при переселении гражданам в сложной жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам.