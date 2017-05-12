Собянин согласен с необходимостью узаконить гарантии жителей при реновации

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы согласился с необходимостью введения нового отдельного городского закона, в котором ключевыми пунктами станут гарантии жителей пятиэтажных домов при реализации программы реновации.
"Конечно, это вопросы равноценности, равнозначности, в каком районе жить, какого качества дома будут, будет ли там проведен ремонт и какого класса, кто поможет старикам и пенсионерам, у которых нет родственников, переехать в эти дома, и так далее. Этот блок вопросов остается актуальным, и я бы по этому блоку социальных вопросов, дополнительных мер социальной защиты граждан в ходе реализации этой программы предложил подумать Вам, есть ли возможность принять в Москве отдельное законодательство, закон о дополнительных мерах защиты москвичей в связи с реализацией программы реновации жилого фонда, в котором четко указать их право, что они будут в том районе получать равнозначное жилье, что они могут защищаться в суде, каким образом включается в программу реновации их дом, каким образом он исключается, если они того хотят, до того, как было введено федеральное законодательство", — обратился Ремчуков к Собянину.
Мэр, в свою очередь, отметил, что поправки о правах москвичей в ходе реализации программы реновации, которые вносятся в ФЗ, "необходимо опубличить". "Я направлю специальное предложение правительству РФ, попрошу, чтобы они максимально в короткие сроки выработали официальные поправки в этот закон", — заявил он.
По словам Собянина, городской закон также может быть специально сформулирован и принят. Он отметил, что этот закон может вступить в силу только одновременно с федеральным.
"Я согласен с тем, что можно принять городской закон, где зафиксировать дополнительные гарантии гражданам по реновации жилого фонда и все вопросы, которые там можно прописать, — прописать", — отметил Собянин, добавив, что все эти гарантии в последующем можно будет добавить и в закон федеральный, с целью синхронизировать оба закона.
Как пояснил мэр, в законе необходимо ответить на все ключевые вопросы граждан, в частности, переселение их исключительно в районы проживания. "Это можно зафиксировать сегодня в городском законе и следующие поправки направить", — добавил он.
"Нужно зафиксировать и более четкие гарантии судебной защиты и вопросы самой реновации, и вопросы равнозначности, равноценности. У человека должна быть возможность оспаривания в суде, это дополнительные важные гарантии граждан, это должно быть уже пописано в Федеральном законе поправками к нему", — добавил мэр.
Градоначальник также отметил, что городской закон должен предусматривать гарантию предоставления квартир комфорт-класса, а также помощь при переселении гражданам в сложной жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам.