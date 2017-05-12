Евкуров отметил мужество полицейских при нападении бандитов в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил мужество сотрудников полиции, которые в ночь на пятницу отразили нападение боевиков на пост в Малгобекском районе республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на пятницу обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский". В результате боестолкновения получил ранения и был госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения, старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова, корпус от гранатомета и более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 миллиметра. По данным МВД России, личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Малгобек, находившийся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.

"Молодцы! Они (сотрудники полиции – ред.) мужественно отразили нападение бандитов", — сказал Евкуров на встрече с секретарем совбеза Ингушетии Ахмедом Дзейтовым.

Он также отметил, что власти республики не раз призывали членов бандподполья сложить оружие и сдаться властям. "Это (ликвидация двух боевиков – ред.) показатель того, что бандиты получают то, что они заслуживают, и пусть это будет примером для остальных", — заявил глава Ингушетии.

По его словам, республика потеряла двух молодых людей, а те, кто толкал их на этот путь, "получили свои доллары и отчитались за совершенное преступление". "Мы неоднократно приглашали родителей на диалог, призывали не быть безучастными и помогать властям. Они должны понимать, что это в первую очередь на благо их же детей. Мы даем молодым людям возможность вернуться и адаптироваться к мирной жизни", — подчеркнул Евкуров.