Более 15 миллионов россиян посмотрели трансляцию Парада Победы

Участники во время военного парада в Ростове-на-Дону, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участники во время военного парада в Ростове-на-Дону, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Телетрансляцию Военного парада на Красной площади 9 мая в этом году посмотрели более 15 миллионов россиян, шествие "Бессмертного полка" — свыше пяти миллионов, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая на Красной площади. В нем приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц техники. В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе было принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы.

Согласно данным исследования, общая аудитория трансляции парада, которую в этом году вели Первый канал, "Россия 1", НТВ, "Россия 24", "Звезда", ТВ Центр, "МИР", составила 15,117 миллиона человек старше четырех лет. Для сравнения в 2016 году аудитория трансляции по всем аналогичным каналам (за исключением "Звезды") составляла 12,944 миллиона человек.

Трансляцию шествия "Бессмертного полка" в этому году посмотрели 5,13 миллиона россиян, в прошлом году эта цифра составляла 4,955 миллиона. Прямой эфир вели Первый канал, "Россия 1", Россия 24" и ТВ Центр.

Общественная акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне, — в очередной раз состоялась в День Победы 9 мая в Москве, других городах России и в ряде зарубежных стран. Акция проходила в России и за рубежом уже в десятый раз.

Начало "Бессмертному полку" было положено в Томске, где местные жители в День Победы вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Как сообщается на сайте движения "Бессмертный полк", тогда с почти двумя тысячами фотографиями ветеранов в колонне полка прошли более шести тысяч томичей, а инициаторами акции стали журналисты Томской медиа-группы при поддержке жителей города.