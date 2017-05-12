Более 15 миллионов россиян посмотрели трансляцию Парада Победы

15:0512.05.2017
(обновлено: 15:13 12.05.2017)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Телетрансляцию Военного парада на Красной площади 9 мая в этом году посмотрели более 15 миллионов россиян, шествие "Бессмертного полка" — свыше пяти миллионов, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
Парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая на Красной площади. В нем приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц техники. В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе было принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы.
Согласно данным исследования, общая аудитория трансляции парада, которую в этом году вели Первый канал, "Россия 1", НТВ, "Россия 24", "Звезда", ТВ Центр, "МИР", составила 15,117 миллиона человек старше четырех лет. Для сравнения в 2016 году аудитория трансляции по всем аналогичным каналам (за исключением "Звезды") составляла 12,944 миллиона человек.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
К участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.
Как отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
По словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗатем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
На фото: один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, которые одеты в новую форму - синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.
Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкШествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Шествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Впервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
Также в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".
Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Трансляцию шествия "Бессмертного полка" в этому году посмотрели 5,13 миллиона россиян, в прошлом году эта цифра составляла 4,955 миллиона. Прямой эфир вели Первый канал, "Россия 1", Россия 24" и ТВ Центр.
Общественная акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне, — в очередной раз состоялась в День Победы
9 мая в Москве, других городах России и в ряде зарубежных стран. Акция проходила в России и за рубежом уже в десятый раз.
Начало "Бессмертному полку" было положено в Томске, где местные жители в День Победы вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Как сообщается на сайте движения "Бессмертный полк", тогда с почти двумя тысячами фотографиями ветеранов в колонне полка прошли более шести тысяч томичей, а инициаторами акции стали журналисты Томской медиа-группы при поддержке жителей города.
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