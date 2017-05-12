Минпромторг оценил расходы на программу продпомощи малообеспеченным

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минпромторг РФ оценивает расходы на программу продовольственной помощи малообеспеченным россиянам в размере от 200 до 300 миллиардов рублей ежегодно, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Все зависит от сбалансированности бюджета в целом, поэтому сейчас Минфин находится в поисках источника. Параметры колеблются от 200 до 300 миллиардов рублей по году. Это будет зависеть от того, сколько на каждого человека будет приходиться по сумме, от этого будет зависеть и сама цифра", — сказал министр, добавив, что Минфин подтвердил экономическую и бюджетную эффективность реализации данной программы.

Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты — свежие, скоропортящиеся, отечественные.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для ее запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете, о чем в начале апреля говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако в мае Мантуров заявил, что правительство изучает возможные источники финансирования программы.

Ранее в пятницу глава Минпромторга говорил, что программа продовольственной помощи может заработать во второй половине 2018 года, однако в полном объеме ее запуск, скорее всего, состоится в 2019 году.