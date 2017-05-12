Власти Камчатки выделят свыше 300 млн рублей на летний отдых детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая — РИА Новости. Более трехсот миллионов рублей выделят власти Камчатки в этом году на организацию отдыха детей и подростков летом 2107 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В общей сложности финансирование летней оздоровительной кампании составит 330 миллионов рублей, 290 из них — средства краевого бюджета, 10 миллионов — федерального, также в финансировании участвуют муниципальные образования Камчатки. Благодаря этому во время каникул в загородных и пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 18 тысяч детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Из них 1,3 тысяч человек отправятся на отдых в лагеря за пределами региона — в Приморский, Краснодарский край и Крым.

"Летом детей примут 178 оздоровительных лагерей Камчатки: восемь загородных, 108 дневного пребывания, 60 профильных и два лагеря труда и отдыха. Основное внимание при подготовке учреждений уделяется обеспечению безопасности детей. Сейчас проводятся текущие ремонты зданий лагерей, вводится санитарно-эпидемиологический и противопожарной контроль и организации безопасной доставки школьников к месту отдыха и обратно", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.

Он добавил, что самолетами и автотранспортом в оздоровительные лагеря будут доставлены около 120 ребят из северных сел.

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