В московскую программу реновации могут включить общежития

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Общежития могут быть включены в проект программы реновации жилья в Москве по решению их жителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с членами Общественной палаты города.

"Я считаю, что можно также прописать в нашем городском законе, что такие общежития также могут попадать в программу реновации по общему правилу, по тому, которое есть в городе. Если даже не попали в список для голосования, могут собраться, принять на общем собрании решение. Если две трети проголосуют, то такие дома мы сможем включить в проект программы", — сказал Собянин.

По его словам, то же самое касается и коммуналок.

"Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации", — сказал мэр.

Собянин пояснил, что изначально общежития не входили в программу, поскольку власти считали, что вопрос сноса общежитий требует отдельного закона, "но еще раз проанализировав данный вопрос, видим, что большинство общежитий, по сути дела, статус общежитий утратили и перешли в разряд обычного жилья, где люди живут на правах социального найма. По его словам, такого жилья в столице очень много.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.