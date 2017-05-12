Песков перенаправил в "Ростелеком" вопрос о судьбе поисковика "Спутник"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вопрос об эффективности поисковой системы "Спутник", которая может быть закрыта из-за непопулярности, нужно адресовать "Ростелекому", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета "Ведомости" в четверг написала, что поисковая система "Спутник", которую "Ростелеком" запустил весной 2014 года, может быть закрыта либо переориентирована на другие задачи, так как за время работы не обрела популярности. По данным источника издания, решение о будущем проекта будет принято до 1 июня. Однако, по его мнению, полностью закрыть сервис "Ростелеком", скорее всего, не решится — "Спутник" изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно, пишет издание.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают эффективность "подобных, в том числе медийных, проектов, финансируемых, по большому счету, за государственные деньги".

"Этим занимается все-таки "Ростелеком", и, наверное, нужно по эффективности этого проекта обращать свои вопросы именно в эту компанию", — ответил на вопрос пресс-секретарь президента.