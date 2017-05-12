Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Антициклон придет в столичный регион в ближайшие выходные и принесет небольшое потепление до плюс 14 градусов и более сухую погоду, сообщил РИА Новости в пятницу специалист центра погоды "Фобос".

На этой неделе в столице установилась необычно холодная погода, пятый день подряд в столичном регионе идет снег. По словам синоптиков, погодные условия в Москве и области соответствуют норме начала апреля, но снег в мае не является экстраординарным или рекордным явлением.

"В первый выходной день к западным границам Московской области подойдет антициклон. Он уменьшит количество облаков в регионе, но полностью прекратить дожди пока не сможет. В такой ситуации — ночью переменная облачность без осадков, в столице около нуля градусов, по области минус 3 — плюс 2 градуса. Днем переменная облачность, местами небольшие дожди, в Москве плюс 10-12 градусов, по области 8-13 градусов тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье антициклон укрепится и будет определять погоду уже на всей территории столичного региона. Ожидается переменная облачность без осадков, ночью в Москве ноль — плюс 2 градуса, по области минус 2 — плюс 3 градуса, днем 12-14 градусов тепла.

"В первый день новой недели потепление в столичном регионе продолжится, но теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада, днем принесет в регион облака и небольшие дожди. Ночью в Москве 1-3 градуса тепла, днем плюс 14-16 градусов", — добавил метеоролог.