МЧС проведет в МГУ мастер-классы по оказанию первой помощи

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. МЧС РФ проведет День первой помощи в МГУ имени М. В. Ломоносова, в рамках которого все желающие смогут научиться оказывать первую медицинскую помощь, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"Он состоится 16 мая и пройдет на семи площадках МГУ. На одной из них в течение дня опытные специалисты проведут мастер-классы по оказанию первой помощи. На отдельной площадке пройдет флэшмоб. Кроме того, планируется, что в этот день будет установлен рекорд по самому продолжительному проведению сердечно-легочной реанимации в нашей стране", — рассказали в МЧС.

Для участия во флэшмобе приглашены руководители министерств и ведомств, известные политики, деятели культуры и спорта, преподаватели и студенту МГУ.

В этот же день состоится финал студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи "Человеческий фактор", которые проводит МЧС России с 2014 года. В этом году в отборочных турах по всей стране приняли участие свыше 450 команд, но в финал попали около 20 из них.

День первой помощи предусматривает и деловую программу, в рамках которой пройдут тематические круглые столы, будут объявлены результаты конкурса медиапроектов по пропаганде культуры безопасности, организованного Центра экстренной психологической помощи и журфака МГУ.

"Цель этого мероприятия — вызвать интерес населения к обучению навыкам оказания первой помощи, так как любой человек, не имеющий специального образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего до приезда специалистов", — пояснили в МЧС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений, утоплений или других экстремальных ситуаций происходит до 10% гибели людей и до 15% всех случаев инвалидности. Оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение первого так называемого "золотого часа", когда можно спасти человека.

В начале 2015 года по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России стартовал проект "Научись спасать жизнь!", в котором на сегодняшний день уже приняли участие, а значит освоили навыки оказания первой помощи тысячи человек по всей стране.