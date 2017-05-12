США
12.0512 мая12:19МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В ЕР не поддержали идею отдавать детей под опеку только родственникам

11:5112.05.2017
01011
© Fotolia / haveseenНоворожденный. Архивное фотоНоворожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В "Единой России" не поддерживают предложение о том, чтобы только родственники могли брать под опеку детей, так как оно серьезно ограничивает возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам, заявила РИА Новости в пятницу замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В ОП прокомментировали идею отдавать детей под опеку только родственникам
Ранее в пятницу на портале RT сообщалось, что член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов (ЕР) и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец разрабатывают законопроект, который разрешит брать детей под опеку только родственникам. Как отмечалось, по мнению авторов инициативы, бюджетные деньги, которые выделяются опекунам, привлекают недобросовестных людей, которые в воспитании детей не заинтересованы.

"Единая Россия" вряд ли поддержит такой законопроект. Считаю это предложение неприемлемым, так как оно серьезно ограничит возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам", — сказала Баталина РИА Новости.

Она отметила, что сегодня существует два вида опеки: безвозмездная, которая как раз предназначена прежде всего для кровных родственников — им в этом случае выплачивается государственное пособие на такого ребенка, но сам опекун выполняет свои обязанности безвозмездно. И второй вид — это возмездная опека, самой распространенной формой которой является институт приемной семьи. В этом случае детей под опеку берут люди, не состоящие в родственных отношениях с ними, но готовые воспитать их и дать им путевку в жизнь.

Что важно знать об усыновлении в России
© РИА Новости . Владимир Песня
Что важно знать об усыновлении в России
"Я считаю, было бы неправильно лишать людей такой возможности. Тем более, что именно приемная семья с каждым годом становится все более и более востребованным механизмом устройства детей в семьи. Очень у многих детей, которые проживают в детских домах, нет родственников, некоторые готовы взять их на воспитание, и шансы на усыновление у таких детей могут быть не очень высокими. Для них единственный шанс обрести семью — это приемная семья", — пояснила депутат.

По ее мнению, рассуждения об избыточной корыстности опекунов не имеют под собой никаких оснований. "Вообще считаю такие рассуждения крайне вредными, потому что они вызывают недоверие ко всему институту замещающих семей. Пособия, которые выплачиваются на детей, вознаграждения приемным родителям во многих регионах не достигают даже уровня прожиточного минимума, но они необходимы, чтобы обеспечить ежедневные потребности ребенка", — заключила Баталина.

Усыновлении в России: актуальные данные
Усыновление в России: актуальные данные
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена