В ЕР не поддержали идею отдавать детей под опеку только родственникам

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В "Единой России" не поддерживают предложение о том, чтобы только родственники могли брать под опеку детей, так как оно серьезно ограничивает возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам, заявила РИА Новости в пятницу замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина.
"Единая Россия" вряд ли поддержит такой законопроект. Считаю это предложение неприемлемым, так как оно серьезно ограничит возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам", — сказала Баталина РИА Новости.
Она отметила, что сегодня существует два вида опеки: безвозмездная, которая как раз предназначена прежде всего для кровных родственников — им в этом случае выплачивается государственное пособие на такого ребенка, но сам опекун выполняет свои обязанности безвозмездно. И второй вид — это возмездная опека, самой распространенной формой которой является институт приемной семьи. В этом случае детей под опеку берут люди, не состоящие в родственных отношениях с ними, но готовые воспитать их и дать им путевку в жизнь.
По ее мнению, рассуждения об избыточной корыстности опекунов не имеют под собой никаких оснований. "Вообще считаю такие рассуждения крайне вредными, потому что они вызывают недоверие ко всему институту замещающих семей. Пособия, которые выплачиваются на детей, вознаграждения приемным родителям во многих регионах не достигают даже уровня прожиточного минимума, но они необходимы, чтобы обеспечить ежедневные потребности ребенка", — заключила Баталина.