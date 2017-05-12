В ЕР не поддержали идею отдавать детей под опеку только родственникам

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В "Единой России" не поддерживают предложение о том, чтобы только родственники могли брать под опеку детей, так как оно серьезно ограничивает возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам, заявила РИА Новости в пятницу замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Ранее в пятницу на портале RT сообщалось, что член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов (ЕР) и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец разрабатывают законопроект, который разрешит брать детей под опеку только родственникам. Как отмечалось, по мнению авторов инициативы, бюджетные деньги, которые выделяются опекунам, привлекают недобросовестных людей, которые в воспитании детей не заинтересованы.

"Единая Россия" вряд ли поддержит такой законопроект. Считаю это предложение неприемлемым, так как оно серьезно ограничит возможности людей, которые хотели бы помочь детям-сиротам", — сказала Баталина РИА Новости.

Она отметила, что сегодня существует два вида опеки: безвозмездная, которая как раз предназначена прежде всего для кровных родственников — им в этом случае выплачивается государственное пособие на такого ребенка, но сам опекун выполняет свои обязанности безвозмездно. И второй вид — это возмездная опека, самой распространенной формой которой является институт приемной семьи. В этом случае детей под опеку берут люди, не состоящие в родственных отношениях с ними, но готовые воспитать их и дать им путевку в жизнь.

"Я считаю, было бы неправильно лишать людей такой возможности. Тем более, что именно приемная семья с каждым годом становится все более и более востребованным механизмом устройства детей в семьи. Очень у многих детей, которые проживают в детских домах, нет родственников, некоторые готовы взять их на воспитание, и шансы на усыновление у таких детей могут быть не очень высокими. Для них единственный шанс обрести семью — это приемная семья", — пояснила депутат.

По ее мнению, рассуждения об избыточной корыстности опекунов не имеют под собой никаких оснований. "Вообще считаю такие рассуждения крайне вредными, потому что они вызывают недоверие ко всему институту замещающих семей. Пособия, которые выплачиваются на детей, вознаграждения приемным родителям во многих регионах не достигают даже уровня прожиточного минимума, но они необходимы, чтобы обеспечить ежедневные потребности ребенка", — заключила Баталина.