Один из районов Донецка и Судак в Крыму станут побратимами

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Киевский район Донецка подписал соглашение о побратимских отношениях с городом Судак в Крыму, аналогичное соглашение подписано между Нижнегорским районом Крыма и Перевальским районом в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи под соглашениями поставили главы Киевского района Донецка Валентин Левченко, Судака — Владимир Серов, Нижнегорского района Александр Петров и Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов. Соглашение подписано в рамках заседания интеграционного комитета "Россия-Донбасс", проходящего в Донецке.

"Мы подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве с Нижегорским районом республики Крым. Это шаг к улучшению жизни на нашей территории. Будем дружить в культурной, социальной, спортивной и экономической сферах", — сказал журналистам глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.

Ранее власти украинского города Хмельницкий приняли решение расторгнуть партнерские отношения с Тверью и Иваново и уведомили об этом городские думы российских городов-побратимов. Депутаты украинских Черновцов также в одностороннем порядке разорвали партнерские отношения с российскими городами-побратимами, в том числе с Брянском. Депутаты Киевского городского совета поддержали инициативу по расторжению двусторонних соглашений о "побратимских отношениях" между украинской столицей и рядом городов России, в том числе Москвой и Санкт-Петербургом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокое сожаление в связи с позицией Киева о разрыве отношений с российскими городами-побратимами.

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