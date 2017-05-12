В Люберцах не будут сносить пятиэтажки

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Люберцах пока не планируется осуществлять программу по сносу пятиэтажек, сообщил на пресс-конференции глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

"Москва как любая столица мира к себе манит абсолютно все, и в Москве, естественно, другие деньги… Поэтому Москва имеет свои источники для финансирования строительства и сноса пятиэтажек. У нас на сегодняшний день такой возможности нет, дальше будем смотреть. Пока что снос пятиэтажек на территории Люберец не предусмотрен", — сказал Ружицкий.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.