Митрополит Иларион: россияне понимают, что нужно захоронить Ленина

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) считает, что все больше россиян понимают необходимость захоронения Ленина.

Митрополит Иларион участвует в проходящем в Вашингтоне Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

"На мой взгляд, все больше людей сознают, что мумифицированному телу этого человека, который принес много зла нашему народу, не место на Красной площади", — заявил он в интервью РИА Новости.

Владыка подчеркнул, что "позиция церкви ясна: мы считаем, что этот человек должен быть захоронен в землю".

"Что касается того, как и когда это должно осуществиться, решение будет принимать российское руководство, исходя из целесообразности и, конечно, учитывая настроения людей", — сказал он.

Вопрос захоронения вождя мирового пролетариата обсуждается не первый год. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в марте выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Владимира Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает выждать какое-то время.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативы "очередным весенним обострением антисоветизма, которое охватывает фашиствующих либералов и лжепатриотов — жириновцев — всякий раз накануне дня рождения великого сына человечества Владимира Ильича Ленина". По его словам, идея о перезахоронении Ленина "давно уже отвергнута нашим народом".