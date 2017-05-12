Митрополит Иларион: россияне понимают, что нужно захоронить Ленина

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) считает, что все больше россиян понимают необходимость захоронения Ленина.
"На мой взгляд, все больше людей сознают, что мумифицированному телу этого человека, который принес много зла нашему народу, не место на Красной площади", — заявил он в интервью РИА Новости.
Владыка подчеркнул, что "позиция церкви ясна: мы считаем, что этот человек должен быть захоронен в землю".
"Что касается того, как и когда это должно осуществиться, решение будет принимать российское руководство, исходя из целесообразности и, конечно, учитывая настроения людей", — сказал он.
В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Владимира Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает выждать какое-то время.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативы "очередным весенним обострением антисоветизма, которое охватывает фашиствующих либералов и лжепатриотов — жириновцев — всякий раз накануне дня рождения великого сына человечества Владимира Ильича Ленина". По его словам, идея о перезахоронении Ленина "давно уже отвергнута нашим народом".