В московском саду "Эрмитаж" установят двухметровый самовар

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Самовар "Москва" высотой около двух метров и объемом 300 литров, специально изготовленный для "Самоварфеста", который пройдет в саду "Эрмитаж", привезут 12 июня в столицу, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Самоварфест" пройдет в Москве 12 июня, в День России.

"Самоварфест" пройдет в саду "Эрмитаж" с 12:00 до 21:00. Специально для праздника изготовили латунный самовар высотой около двух метров. Он должен войти в Книгу рекордов России как самый высокий в стране. На него повесили узорную табличку с именем "Москва" и надписью "Самовар жаровый на 24 казенных ведра", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, вокруг самовара установят деревянные столы и лавки.

Организатор "Самоварфеста" Наталья Долгарева уточнила, что запланированное чаепитие будет одним из самых массовых и многонациональных в Москве.

"Более сотни представителей различных национальностей, живущих в столице, наденут традиционные костюмы и придут на "Самоварфест". На фестивале также можно будет купить блюда различных кухонь… Основная задача "Самоварфеста" — сделать атмосферу города максимально дружелюбной", — сказала Долгарева.