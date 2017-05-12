СМИ рассказали о возможной судьбе российского поисковика "Спутник"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Поисковая система "Спутник", которую "Ростелеком" запустил весной 2014 года, не стала популярной, поэтому проект будет либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких человек, близких к компании, и знакомых сотрудников "Ростелекома".
Издание сообщает, что судьбу "Спутника" будет решать новый президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Он разбирается сейчас со всеми активами, по каждому спорному проекту может быть любое решение, заявил газете близкий к "Ростелекому" человек. Но если знать детали проекта, ясно, что закрытие маловероятно, у "Спутника" собственные технологии и действующие контракты. Его ценность – алгоритмы машинного обучения и умение работать с большими неструктурированными данными – все, что есть у поисковиков.
Сообщается, что крупные поисковики зарабатывают на продаже рекламы в результатах поиска, "Спутник" такую рекламу не продает. У "Спутника" есть контракты, связанные с госуслугами и расчетом больших данных (в том числе с самим "Ростелекомом"), отметил сотрудник оператора.