МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство упростило порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета", — говорится в справке к документу.

Постановление также устанавливает особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов ухода. Документ позволит обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан, отмечается в справке.