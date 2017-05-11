Глава Росздравнадзора высоко оценил борьбу с фальсификатом в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в четверг в Петербурге, высоко оценил работу территориального органа ведомства в борьбе с выявлением фальсифицированных лекарств и медицинских изделий.

В четверг в Таврическом дворце в Петербурге состоялось публичное обсуждение результатов работы территориального органа Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В мероприятии приняли участие около 500 представителей организаций, работающих в сфере здравоохранения.

В октябре 2016 года после вступления в силу изменений в законодательства полномочия по лицензионному контролю в отношении организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, были переданы в ведение Росздравнадзора. Ранее эти полномочия принадлежали органам власти регионов.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области очень хорошо сегодня отработал по выявлению недоброкачественной фальсифицированной продукции, это большое преимущество территориального органа", — сказал Мурашко.

Так, в результате работы территориального органа в 2016 году были возбуждены уголовные дела после выявления фальсифицированных медицинских стерилизаторов, лекарственных препаратов из Индии, а также зажимов для пуповины.

Представитель ведомства также отметил РИА Новости, что в настоящее время в регионе отмечаются лишь отдельные случаи выявления фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств.