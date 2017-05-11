Тамбовщина остается социально-политически устойчивым регионом

ТАМБОВ, 11 мая — РИА Новости. Тамбовская область по итогам исследований фонда "Петербургская политика", подготовившего рейтинг за апрель этого года, вновь признана регионом с высокой социально-политической устойчивостью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В апрельском рейтинге Тамбовская область сохранила свои позиции и снова вошла в группу регионов с высокой социально-политической устойчивостью, набрав, как и месяц назад, 7,5 баллов из 10 возможных. Среди соседей по Центральному Черноземью область обошла в своей группе рейтинга Липецкую область (7,3 балла). При этом Воронежскую область отнесли к группе регионов со средней устойчивостью (6,7 баллов), а Орловскую – с пониженной социально-политической устойчивостью (5,7 баллов)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди позитивных событий прошедшего месяца, произошедших в Тамбовской области, эксперты назвали решение группы компаний "Русагро" расширить проект строительства новых свинокомплексов, обсуждение губернатором области Александром Никитиным и представителями Агентства стратегических инициатив вопросов сотрудничества по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, открытие в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина курсов повышения квалификации для специалистов ЖКХ.

Рейтинг фонда "Петербургская политика" публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Внутри рейтинга регионы разделены на пять категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц, добавили в пресс-службе.

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