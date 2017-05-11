Пробки в Москвы достигли шести баллов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дождь, обрушившийся на Москву в четверг вечером, ухудшил дорожную ситуацию в городе, образовав на дорогах столицы пробки, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта.

"На данный момент общий уровень загруженности на дорогах Москвы составляет 6 баллов, что связано с ухудшением погодных условиях в течение сегодняшнего дня", — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что наибольшие затруднения наблюдаются при движении в сторону области, в частности — на Кутузовском, Ленинском, Ленинградском и Пролетарском проспектах, а также на Проспекте 60-летия Октября.

Движение осложнено и на западе МКАД по внутренней стороне, а также на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК).

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

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